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رياضة

ليفربول يتطلع لاستعادة نغمة الانتصارات أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

السبت 07/مارس/2020 - 09:12 ص
ليفربول ضد بورنموث
ليفربول ضد بورنموث
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إسراء أشرف
يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره بورنموث، اليوم، السبت، في تمام الثانية والنصف مساءً، على ملعب "آنفيلد"، بالجولة رقم 29 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول بطل أوروبا في المباراة لمصالحة جماهيره، بعد أن ودع منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، من دور الـ 16، بعد الهزيمة على يد تشيلسي بهدفين دون رد، بالمباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي، بملعب "ستامفورد بريدج".

وتعد هذه الهزيمة هي الثالثة على التوالي لليفربول هذا الموسم في ثلاث بطولات مختلفين، بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في أبطال أوروبا، وواتفورد بالدوري الإنجليزي في الجولة رقم 28، حيث كانت الأولى للريدز بعد تحقيق الانتصارات في 27 مباراة متتالية.

ورغم الهزيمة أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي الجولة الماضية، إلا أن ليفربول يواصل سيطرته على صدارة البريميرليج، برصيد 79 نقطة، متفوقًا بفارق 22 نقطة، على أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب، والذي له جولة مؤجلة.

ويعتبر ليفربول حقق لقب دوري الإنجليزي الغائب عن أسوار آنفيلد منذ 30 عامًا، إكلينيكيا.

ويستهدف ليفربول خلال هذه الفترة، لاستعادة اتزانه على الصعيد المحلي والأوروبي، حيث سيكون الفوز على بورنموث بمثابة الحافز المعنوي لكتيبة الألماني يورجن كلوب، وكذلك بروفة قوية للفريق، قبل مهمته الثأرية ضد أتلتيكو مدريد، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "أنفيلد"، بإياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
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