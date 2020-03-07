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اقتصاد

أسعار الدرهم الإماراتي اليوم السبت 7 - 3 - 2020

السبت 07/مارس/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، اليوم السبت، 7-3-2020، في أغلب البنوك العاملة في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم ليقف عند 4.23 جنيه للشراء، و 4.25 جنيه للبيع فى البنك المركزى.

سعر الدرهم والدولار أمام الجنيه بالبنوك والمصارف

كما سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.24 للشراء، و427 للبيع

 وبلغ في البنك المصري الخليجي، 4.26 للشراء، و4.27 للبيع.


الأهلي المصري        4.23 جنيه للشراء    4.25 للبيع 

جنيه للبيع بنك مصر   4.23 جنيه للشراء   4.26 جنيه للبيع

العربي الأفريقي    4.23 جنيه للشراء    4.26 جنيه للبيع

الاسكندرية          4.21 جنيه للشراء     4.26 جنيه للبيع  

المصرف المتحد    4.22 جنيه للشراء    4.26 جنيه للبيع

قناة السويس         4.21 جنيه للشراء    4.25 جنيه للبيع

كريدي أجريكول    4.21 جنيه للشراء   4.25 جنيه للبيع  

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