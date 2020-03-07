ميجان ماركل تشعل صراعا بينها وبين زوجة حماها الأمير تشارلز

يقضي الأمير هاري وزوجته ميجان تلك الأيام في المملكة المتحدة قبل تنازلهما الرسمي عن واجباتهما الملكية نهاية الشهر، ولكن هذه الزيارة السريعة لم تخلو من تجاوزات ميجان ماركل.





فقد أثارت دوقة ساسكس غضب "كاميلا" من خلال كسر تعهد بعدم التقليل من خطاب كاميلا حول العنف المنزلي، ولكن أصرت ميجان على أن تظهر صورها على المسرح عندما كانت "كاميلا" تلقي بكلمتها.





أدى تصرف "ميجان" الغريب في إشعال غضب "كاميلا"، وتسبب بتخفيض خطاب دوقة كورنوول بشأن العنف المنزلي، التي كانت زوجة الأمير تشارلز تخطط لخطاب اليوم في الذكرى العاشرة لمهرجان نساء العالم في لندن منذ حوالي عام.





وكانت ميجان قطعت تعهدًا بعدم الظهور في حملة كاميلا ضد سوء المعاملة من خلال المطالبة بنشر صور زيارتها الخاصة على المسرح الوطني.

فيما قال أحد المطلعين بالقصر الملكي: "عمل كاميلا مهم للغاية بالنسبة لها ، وكان قرارها بتسليط الضوء على آفة العنف المنزلي في الذكرى العاشرة لنساء العالم خطة مدروسة بعناية"، ولكن تصرفات ميجان السرية أفسدت هذا العمل.