AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عبد الحفيظ: قدرات وخبرات لاعبي الأهلي تحسم التأهل أمام صن داونز

السبت 07/مارس/2020 - 10:59 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق جاهز لمواجهة صن داونز اليوم، السبت، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، موضحًا أن الفريق استعد تمامًا لهذه المباراة المهمة من خلال التدريبات اليومية في مدينة بريتوريا، وعازم على تقديم عرض قوي أمام الفريق الجنوب أفريقي والعودة للقاهرة بتأشيرة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح سيد عبد الحفيظ، أن الأهلي استفاد جيدًا من السفر مُبكرًا إلى جنوب أفريقيا الذي ساهم في التأقلم على الأجواء في مدينة بريتوريا، وهو ما يساعد لاعبي الأهلي على تقديم مباراة جيدة وفقا لقدراتهم الفنية العالية والخبرات الطويلة التي تؤهلهم للتعامل الجيد مع مثل هذه المباريات القوية، ومن ثم تحقيق الهدف المنشود، مشيرا إلى أن قدرات وخبرات لاعبي الأهلي تحسم التأهل أمام صن داونز.

وأعرب مدير الكرة عن أمله في خروج المباراة بشكل جيد على جميع الأصعدة الفنية والتنظيمية والتحكيمية؛ لأنها تقام بين فريقين كبيرين وكلاهما مُرشح لحصد اللقب الأفريقي، لذا من الضروري أن تتحقق العدالة التحكيمية في لقاء اليوم.

ويخوض الأهلي مواجهة صن داونز في الثالثة عصر اليوم، السبت، على استاد لوكاس موريبي، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق حقق الفوز على صن داونز في القاهرة بهدفين دون رد، ويبحث عن حسم تأهله من بريتوريا في مواجهة اليوم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد الحفيظ: مباراة الذهاب أمام صن داونز صفحة وانتهت

قرار مفاجئ من فايلر قبل مواجهة الأهلي وصن داونز بجنوب إفريقيا

فايلر يعقد محاضرة نظرية للاعبي الأهلي قبل المران

استعدادا لـ صن داونز.. تدريب قوى لمدة 75 دقيقة لـ لأهلي على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا

مران بدني وجوانب فنية في مران الأهلي قبل مواجهة صن داونز

أخبار النادي الأهلي.. عبد الله بكري يوقع للمارد الأحمر.. والقلق يسيطر على صن داونز

ترشيحاتنا

شوبير: على مسئولي اتحاد الكرة توضيح سبب عدم التقدم بطلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

اليونان تعذب اللاجئين السوريين وتجبرهم على العودة عراة إلى تركيا.. صور مؤلمة

دوري أبطال إفريقيا.. الرجاء يسعى لإسقاط مازيمبي وانتزاع بطاقة التأهل

أم ترضع طفلتها ميه نار انتقاما من جوزها.. المتهمة: قولت أحرق قلبه عليها بعد ما سابنى وسافر.. صور

أسعار الذهب اليوم السبت 7 - 3 - 2020.. فيديو

اغتيال قيادي في الحرس الثوري الإيراني بدمشق

AdvertisementS

مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور بشان تصريحاته المسيئة عن محمد أبو جبل

تردد القناة الوحيدة المفتوحه لـ اذاعة مباراة الأهلي وصن داونز

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور بسبب أبو جبل.. تركي ال شيخ يتجاهل الزمالك وينصح لاعبي الاهلي

السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم السبت 7-3-2020 والقنوات الناقلة

قائمة هاني أبو ريدة لـ خوض انتخابات اتحاد الكرة.. تعرف عليها

الكعبي يتغنى بالزمالك بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

شاهد.. نجل ساسي بقميص الترجي.. وبن شرقي معلقا: ميشبهش أبوه خالص

صدى البلد يرصد مشاهد استفزاز جماهير الترجي لـ الزمالك .. فيديو

بعد رفض العقوبة البديلة.. اعتقال رونالدينيو في باراجواي بسبب واقعة التزوير

عقب القاء شماريخ .. مرتضى منصور يدافع عن جماهير الترجي التونسي

شوبير: على مسئولي اتحاد الكرة توضيح سبب عدم التقدم بطلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

القوة الضاربة سلاح الأهلي في مواجهة صن داونز ..اعرف التشكيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السيارات الصيني في مصر بتحديث اليوم.. صور

إطلالة عصرية.. 15 صورة تكشف أناقة شذى سبت في عيد ميلادها

بين الجرأة والاحتشام.. أبرز إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية