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مدير مطار الأقصر يكشف عن الخطوات المتبعة حال الاشتباه بأى مصاب بـ كورونا.. فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 04:17 م
اللواء حسين سالم،
اللواء حسين سالم، مدير مطار الأقصر
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شيرين عادل
قال اللواء حسين سالم، مدير مطار الأقصر ، إنه يتم إتباع كافة الإجراءات الوقائية كافة المعلن عنها من قبل وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية في المطار، حيث يتم توقيع الكشف الصحي على كافة الركاب القادمين بواسطة الحجر الصحى .

وأوضح  مدير مطار الأقصر ، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، بأنه يتم الكشف الصحى بواسطة الجهاز الحرارى وفى حالة الإشتباه فى أى حالة يتم التحفظ عليها فورأ ونقلها للمستشفى . 

وأكد مدير مطار الأقصر، بأن  حركة السياحة طبيعية في الأقصر وعدد رحلات الطيران في ازدياد، ولم يحدث أي تغيير، لافتأ إلى  أن كل الإمكانيات متاحة لخدمة زوار المطار.

 ولفت إلى فى حال الاشتباه في أي حالة يتم التحفظ عليها فورا، ويعاد الكشف بعد نصف ساعة وإذا استمرت الحرارة مرتفعة ينقل للمستشفى، وأن وزارة الصحة أمدت المطار بسيارتي إسعاف إحداهما ذاتية التعقيم.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس، الجمعة، عن اكتشاف ١٢ حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -١٩) حاملة للفيروس على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.
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