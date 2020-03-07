الملتقى الشبابي الأول لأمانة حزب مستقبل وطن في الإسماعيلية

عقدت أمانة الشباب لحزب مستقبل وطن، في محافظة الإسماعيلية، ملتقى الشباب الأول للأمانة تحت رعاية حماد موسي أمين الحزب بالمحافظة، وعصام دياب أمين تنظيم المحافظة وبحضور المهندس أحمد صبري أمين الشباب المركزية بالحزب، والنائب سامي هاشم أمين لجنة التعليم والبحث العلمي المركزية بالحزب، والنائبة آمال رزق الله عضو أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي المركزية بالحزب، وأمناء الشباب بالأقسام والمراكز وأعضاء هيئة المكتب لحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية.





وبدأت أولي فقرات الملتقي بموسيقي النشيد الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم وبعدها استهل الاستاذ ساهر فضة امين شباب المحافظة كلمته بتوجيه الشكر للمهندس أحمد صبري أمين شباب الحزب المركزي لحضوره وكذلك التهنئة بفوزه الساحق بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين.





واستعرض الملتقى الشبابي، نشاط الأمانة خلال الفترة السابقة من خلال فيديو قصير لعرض الفعاليات التي شارك فيها شباب أمانة الإسماعيلية.





وفي كلمته، وجه المهندس أحمد صبري امين شباب الجمهورية الشكر لأمانة شباب المحافظة على حفاوة الاستقبال والتنظيم ونقل تحية المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب لقيادات وأعضاء أمانة محافظة الاسماعيلية، كذلك عبر عن سعادته لتواجده وسط إخوته من قيادات وشباب محافظة الاسماعيلية كما توجه بالشكر لنواب محافظة الإسماعيلية واستكمل حديثه عن أهمية دور أمانة الشباب واستعرض خطة العمل للفترة القادمة من انشطة وفعاليات واستهداف للعضويات تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب.





ووجه النواب الحضور كلماتهم للشباب مؤكدين أن الشباب هم ترس النشاط والفاعلية والنجاح في الحزب وأن عليهم ان يكونوا مستعدين للقيادة وفرصة التمكين وكذلك فقد وجهوا الشكر للشباب على ما قدموه خلال الفترة السابقة مما أحدث تأثيرا إيجابيا في الشارع الإسماعيلي.





حضر الملتقي عدد من نواب محافظة الاسماعيلية وعدد من قيادات أمانة محافظة الإسماعيلية على رأسهم النائب احمد البعلي والنائب عصام منسي الأمناء المساعدين بالإسماعيلية، ومحمد فريد عضو أمانة الشباب المركزية بالحزب، وسيد سلامة امين المجالس المحلية بالإسماعيلية، والمحترم خالد الجبلاوي أمين العمل الجماهيري بالإسماعيلية، وسيد خليل أمين العمال وعماد حجازي امين المتابعة بالإسماعيلية وعدد من أعضاء هيئة مكتب المحافظة.