إيران تعلن حالة التأهب القصوى في 3 محافظات لمواجهة كورونا

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات أعلنت حالة "التأهب" القصوى في 3 محافظات وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.





وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، فإن المحافظات الثلاث هي قم وجيلان ومازندران.





وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في إيران إلى 145 والمصابين إلى 5823 شخصا.





وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1076 حالة إصابة جديدة في البلاد، ووفاة 21 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا إلى 1669 شخصا.



