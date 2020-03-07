وليد سليمان: مبروك الصعود يا أعظم جمهور.. شاهد





وعلق وليد سليمان على الصور: "مبروك الصعود يا أعظم جمهور 🦅🔴 ".





ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى: " مبروك يانجم - الحمدالله على الصعود - حاوى مصر".





وتأهل النادي الاهلي الي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد التعادل أمام صن داونز 1-1 بمجموع 3-1 ، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، وينتظر الفائز من النجم الساحلي والوداد المغربي المقرر لها اليوم فى تمام الساعه 9 مساء.

نشر وليد سليمان لاعب النادى الاهلى صورة لها من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".