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رياضة

وليد سليمان: مبروك الصعود يا أعظم جمهور.. شاهد

السبت 07/مارس/2020 - 10:47 م
وليد سليمان
وليد سليمان
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سيد احمد
نشر وليد سليمان لاعب النادى الاهلى صورة لها من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق وليد سليمان على الصور: "مبروك الصعود يا أعظم جمهور 🦅🔴 ".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى: "مبروك يانجم - الحمدالله على الصعود - حاوى مصر".

وتأهل النادي الاهلي الي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد التعادل أمام صن داونز 1-1 بمجموع 3-1 ، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، وينتظر الفائز من النجم الساحلي والوداد المغربي المقرر لها اليوم فى تمام الساعه 9 مساء.
 
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مبروك الصعود يا أعظم جمهور 🦅🔴

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