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رياضة

الدوري الإنجليزي.. توتنهام يكتفي بـ نقطة واحدة أمام بيرنلي

السبت 07/مارس/2020 - 11:02 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تعادل فريق توتنهام أمام بيرنلي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة التاسعة والعشرين.

وتقدم بيرنلي بهدف عن طريق كريس وود في الدقيقة 13، وأحرز ديلي آلي هدف التعادل للضيوف من ركلة جزاء في الدقيقة 55.

وبتلك النتيجة، حصل كل فريق على نقطة واحدة، وأصبح رصيد توتنهام 41 نقطة في المركز الثامن، بينما أصبح رصيد بيرنلي 39 نقطة في المركز العاشر.

فاز فريق ارسنال، على نظيره نادي ويست هام، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين، من الدوري الإنجليزي.

وفي نفس الجولة، فاز شيفيلد يونايتد على ضيفه نوريتش بهدف نظيف،  وفاز كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد على واتفورد وساوثهمبتون بنفس النتيجة، بينما انتهت مباراة ولفرهامبتون وبرايتون بالتعادل السلبي.

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