الوزراء: تقييم شامل لـ 53 ألف موظف وموظفة لنقلهم إلى العاصمة الإدارية.. فيديو

قال الدكتور هاني محمود ، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن دواوين المحافظات وبعض الهيئات والمؤسسات ستنقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ لأنها لا تتعامل مع الجمهور.









وأضاف هاني محمود خلال حواره في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن 53 ألف موظف وموظفة تم عمل تقييم شامل لهم ولقدراتهم الشخصية ومستواهم في اللغة العربية والإنجليزية وقدراتهم في التعامل مع الحاسب الالي ومهاراتهم الشخصية.









وأوضح مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ، أن هذه القدرات لو لم تكن موجودة لن يستطيعوا أن يتعاملوا مع التكنولوجيا التي ستدار بها هذه الهيئات التي ستتواجد في العاصمة الإدارية الجديدة.









وتابع هاني محمو د ، أن مرحلة التقييم انتهت، أما الآن سنبدأ في رحلة تحديد البرامج التدريبية لكل شخص سيتم انتقاله إلى العاصمة الإدارية الجديدة .







