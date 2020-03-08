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الوزراء: تقييم شامل لـ 53 ألف موظف وموظفة لنقلهم إلى العاصمة الإدارية.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 02:11 ص
هاني محمود
هاني محمود
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إبراهيم القادري
قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن دواوين المحافظات وبعض الهيئات والمؤسسات ستنقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ لأنها لا تتعامل مع الجمهور.


وأضاف هاني محمود خلال حواره في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن 53 ألف موظف وموظفة تم عمل تقييم شامل لهم ولقدراتهم الشخصية ومستواهم في اللغة العربية والإنجليزية وقدراتهم في التعامل مع الحاسب الالي ومهاراتهم الشخصية.


وأوضح مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن هذه القدرات لو لم تكن موجودة لن يستطيعوا أن يتعاملوا مع التكنولوجيا التي ستدار بها هذه الهيئات التي ستتواجد في العاصمة الإدارية الجديدة.


وتابع هاني محمود ، أن مرحلة التقييم انتهت، أما الآن سنبدأ في رحلة تحديد البرامج التدريبية لكل شخص سيتم انتقاله إلى العاصمة الإدارية الجديدة .


واستطرد هاني محمود: "الآن لدينا برنامج دولي نقوم بادخال جميع القياسات عليه حتى يقوم بإخراج برنامج تدريبي لكل فرد طبقا لنتائج الاختبارات الخاصة به".
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