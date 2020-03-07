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توك شو

رئيس الوزراء يطمئن المصريين: مفيش حد هيدخل بدون توقيع كشف طبي

السبت 07/مارس/2020 - 10:08 م
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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حمزة شعيب
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم الكشف على كل رحلات الطيران القادمة من الدول التى تعاني من فيروس كورونا من خلال جهاز قادر على تحديد الإصابة خلال نصف ساعة.

وتابع مدبولي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع وزيري الصحة والسياحة، والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:"الإجراء الذى يتم فى المطار هو إجراء مبدئي ومن ثم يكون التحليل المتخصص pcr، مردفا:"مفيش دولة عندها القدرة تعمل تحليل لكل الناس".

وأكمل:"الدولة تأخذ كل الإجراءات الممكنة للوقاية من فيروس كورونا، معقبا:"بحب اوجه الشكر لكل طاقم الحجر الصحي لقيامهم بدور كبير خلال الفترة الماضية".

واضاف رئيس الوزراء، أنه «قد وجه وزراء الصحة والسياحة والطيران بأن يقوموا بزيارة الاقصر لمتابعة الاجراءات التي يتم اتخاذها ليلمس المواطن المصري كافة الاجراءات».

ونوه إلى أن الكاشف السريع جهاز متقدم جدًا، ونحن من اوائل الدول المستخدمين لهذه الاجهزة»، مشيرا الى انه سيكون موجودا بالمطارات بداية من يوم الثلاثاء.
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