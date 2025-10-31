قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء عن المتحف الكبير: مصر مازالت تبهر العالم وتصنع التاريخ
أجرأ حوار في حياته.. رونالدو يفجر المفاجآت بدون رقابة مع بيرس مورجان
الدولي للإعلام الرقمي بفرنسا: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد ريادة مصر الحضارية
الكشف عن مُخطط ميسي للإطاحة بــ لابورتا من برشلونة
مطار القاهرة الدولي يتزين بلوحات الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير .. صور
آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة
محمد صلاح على أعتاب إنجازين تاريخيين أمام أستون فيلا
أسعار تركيب عدادات المياه في مصر
لبنان.. عون طلب من ألمانيا الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف الأعمال العدائية
بط ووز ولحوم.. كبير الأثريين عن مقبرة توت عنخ آمون
ذاكرة أمة وجمال لا يفنى.. وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير
ماذا قالت يسرا المسعودي عن افتتاح المتحف المصري الكبير
أسعار تركيب عدادات المياه في مصر

يتزايد اهتمام المواطنين في مختلف المحافظات خلال الفترة الأخيرة بالتعرف على أسعار تركيب عدادات المياه في مصر لعام 2025، إلى جانب معرفة تكلفة مقايسة العدادات المنزلية والتجارية، وذلك في إطار حرص الكثيرين على تقنين استهلاك المياه والتحول نحو العدادات المسبقة الدفع التي تضمن دقة في الحسابات وتجنب الفواتير التقديرية التي كانت محل شكوى دائمة من المواطنين في السنوات الماضية.

ويشهد السوق  توافر أنواع متعددة من عدادات المياه تختلف في الأسعار حسب الشركة المصنعة ونظام التشغيل ومستوى الدقة في القياس، حيث يتراوح سعر العداد بين ألف جنيه وثلاثة آلاف جنيه تقريبا، بينما تختلف تكلفة مقايسة التركيب وفقا لطبيعة الاستخدام ونوع العداد.

وتشير بيانات شركات مياه الشرب والصرف الصحي إلى أن سعر مقايسة عداد المياه المنزلي يبلغ نحو 1800 جنيه تقريبا، متضمنا العداد الميكانيكي وجميع المصروفات الفنية والإدارية الخاصة بالتركيب، بينما يصل متوسط سعر مقايسة العداد الإلكتروني إلى نحو 2500 جنيه. 

أما العدادات التجارية فيصل سعر مقايسة تركيبها إلى نحو 5000 جنيه شاملة العداد الميكانيكي ورسوم التركيب، وترتفع التكلفة إلى ما يقارب 7500 جنيه عند اختيار العداد الإلكتروني للوحدات التجارية.

ومن أجل التسهيل على المواطنين، أتاحت شركات المياه إمكانية سداد تكلفة مقايسة عداد المياه نقدا أو بالتقسيط، بحيث يمكن تقسيط المبلغ على فترات تصل إلى 12 قسطا شهريا، بما يخفف العبء المالي عن العملاء الراغبين في تركيب العدادات الجديدة ضمن خطة تطوير خدمات المرافق.

وتتنوع أنواع العدادات المتاحة في السوق المصري لتناسب جميع الفئات، وتشمل العداد الميكانيكي الذي يعد الأكثر انتشارا ويعمل عبر عجلة دوارة تسجل كمية المياه المستهلكة، والعداد الإلكتروني الذي يعتمد على تقنيات رقمية لقياس الاستهلاك بدقة عالية دون الحاجة لقراءة يدوية، إضافة إلى العداد الذكي الذي يعد الأحدث من حيث التكنولوجيا، حيث يتصل بشبكة الإنترنت ويرسل بيانات الاستهلاك مباشرة إلى شركة المياه مما يتيح مراقبة فورية وتنبيها للمستخدم قبل نفاد الرصيد.

تركيب العدادات المسبقة الدفع

وتؤكد شركات المياه أن التوسع في تركيب العدادات المسبقة الدفع يساهم في ترشيد استهلاك المياه وتحقيق العدالة في الفواتير، كما يقلل من المشكلات الناتجة عن القراءات التقديرية أو تراكم المديونيات. 

كما تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية لخدمات المياه والصرف الصحي، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية وتقديم خدمات حديثة للمواطنين بأسلوب يواكب التطور التكنولوجي.

