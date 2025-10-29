انتهاء أعمال إصلاح كسر بخط مياه قطر 800 مم بمنطقة الضغط – حدائق الأهرام

أعلنت محافظة الجيزة عن انتهاء أعمال إصلاح كسر بخط المياه الرئيسي قطر 800 مم أمام العقار رقم (79) بمنطقة الضغط – حدائق الأهرام، والذي تسبب في انقطاع المياه بشكل مؤقت بعدد من مناطق القطاع.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي الهرم أنهت أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه تدريجيًا إلى المناطق المتأثرة، موجهًا الشكر لفرق العمل على سرعة التعامل مع الموقف واحتوائه في وقت قياسي.

وتؤكد محافظة الجيزة أن غرفة العمليات تتابع الموقف ميدانيًا لضمان استقرار ضخ المياه وعودتها بصورة طبيعية إلى جميع المناطق.