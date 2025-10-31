إعادة ضخ مياه الشرب لمنطقةالكرور بعد إصلاح الكسر المفاجئ بخط الطرد بأسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المكثفة التى قامت بها فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والمقاولون العرب فى التعامل مع الكسر المفاجئ الذى تعرض له خط الطرد الرئيسى لمحطة الكرور للصرف الصحى رقم (11) بميدان المدخل الجنوبى عند منطقة الشرطة العسكرية بقطر 600 مللى ونوعية (GRP).

وأكد المحافظ أن نجاح الفرق الفنية فى إصلاح الكسر خلال 6 ساعات بعد مواصلة الليل بالنهار تحت إشراف ميدانى من اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، حيث تم تحديد موقع الكسر ، وبدء أعمال الحفر وشفط كميات المياه للوصول إلى الماسورة المتضررة على عمق 3 أمتار ، وتم الدفع بعدد 12 معدة من سيارات ولوادر وعربات كسح، ما ساهم فى إنهاء أعمال الإصلاح .

مياه الشرب

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال اجسام أنه تم تنفيذ أعمال التغيير للماسورة وتركيب البديلة، وتم إجراء اختبار شامل للتأكد من سلامة الخط وعدم وجود أى تسريبات ، لافتاً إلى أنه تمت إعادة ضخ المياه إلى المنازل بمنطقة الكرور ، وتم مرور المياه من مكان إصلاح الكسر بشكل آمن .

وأوضح المحافظ أنه بالتوازى مع ذلك تم الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لبدء العمل خلال أسبوع فى إنشاء محطة رفع المشتل الجديدة للصرف الصحى رقم (12) كحل جذرى لاستيعاب تصرفات منطقة الكرور للقضاء على هذه المشكلة تماماً.