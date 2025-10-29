مياه القناة: قريبا.. التشغيل التجريبي لمحطة رفع صرف صحي الهوانية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، الانتهاء الكامل من إنشاء محطة رفع الصرف الصحي وشبكات الانحدار بالهوانية التابعة لقرية الشروق بمركز ومدينة القصاصين، وتنفيذ توصيل الوصلات المنزلية للمواطنين، وفتح باب التعاقد للأهالي، وبدء التشغيل التجريبي، وذلك لافتتاحها قريبًا، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم الانتهاء من تركيب 907 وصلات منزلية، والربط علي الشبكات لمحطة رفع صرف صحي الهوانية الكبرى والصغرى التابعة لقرية الشروق التابعة لمركز ومدينة القصاصين، وذلك بعد أن تم الانتهاء من جميع الإنشاءات الخاصة بالمحطة.

وأضاف أنه جار استكمال أعمال تركيب الواصلات المنزلية والربط على جميع شبكات الصرف الصحي بالمنطقة.

مياه القناة: قريباً التشغيل التجريبي لمحطة رفع صرف صحي الهوانية

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن محطة رفع صرف صحي الهوانية، بدأت فيها الشركة بالفتح الفعلي لباب التعاقد والمقايسات للأهالي وتركيب الوصلات المنزلية والربط على الشبكات، وذلك بعد أن تم الانتهاء تماما من مد جميع خطوط الانحدار لشبكات الصرف الصحي، وإنشاء غرف التفتيش وبالوعات الصرف، والتشغيل التجريبي للمحطة، ومراجعة خطوط وشبكات الطرد الواصلة من المحطة لشبكات.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن محطات رفع الصرف الصحي الجديدة التي تم تنفيذها تساهم بشكل كبير فى رفع نسبة تغطية الخدمة بالقرى والمناطق المحرومة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أن الشركة في إقليم محافظات القناة “السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد” مستمرة في تقديم خدماتها من خلال إنشاء المحطات الجديدة سوء في مجالي مياه الشرب أو الصرف الصحي.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت إلى أنه تم بالفعل ضم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية الشروق من التل الكبير إلى منطقة القصاصين، ونقل جميع الخدمات من تعاقدات وتحصيل وفواتير، وذلك تسهيلاً على المواطنين بمركز ومدينة القصاصين من مشقة السفر إلى مدينة التل الكبير، والتي كانت تتبع منذ عام 2004 مركز ومدينة التل الكبير، في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي، وأصبحت الآن تتبع مركز ومدينة القصاصين وتخدم نحو 5 آلاف مواطن.