محافظ الجيزة يتفقد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع أي بلاغات طارئة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة صباح اليوم اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع أي بلاغات طارئة بالمنطقة المواجهة للمتحف المصري الكبير، لمتابعة جاهزية المعدات والفرق الميدانية للتدخل الفوري في حال وقوع أي أعطال أو ملاحظات بما يضمن انتظام الخدمات الحيوية ومرور فعاليات افتتاح المتحف دون أي معوقات.
وأكد المحافظ أنه تم تكليف جميع أجهزة المرافق والخدمات بالمحافظة بتواجد فرق عمل على مدار اليوم، مزودة بالفنيين والمعدات اللازمة للتعامل السريع مع أي مواقف طارئة أو بلاغات، مشددًا على عدم السماح بأي تقصير أو تأخير في الاستجابة الميدانية ورفع درجة الاستعداد القصوى .
واطلع المحافظ خلال جولته من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي على خطة انتشار المعدات وفرق الصيانة والطوارئ بنطاق أحياء ومراكز المحافظة، بما يضمن سرعة التدخل الفوري في مواقع العمل، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين غرف العمليات المركزية بالمحافظة والشركة لتبادل المعلومات على مدار الساعة والتعامل الفوري. 
كما تفقد المحافظ كفاءة المعدات والمركبات المخصصة للتعامل مع الأعطال الميدانية، واستمع إلى الفنيين والعاملين للاطمئنان على جاهزيتهم واستعدادهم الكامل، موجهًا بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لنجاح خطة الطوارئ خلال فترة الافتتاح.
وأضاف المهندس عادل النجار أن المحافظة تسعى من خلال هذا الاصطفاف إلى توحيد الجهود الميدانية ورفع درجة الجاهزية الفنية لجميع قطاعات المرافق بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان انتظام الخدمات الحيوية دون انقطاع، مشيرًا إلى أن التنسيق المتكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية يمثل أحد ركائز نجاح هذا الحدث العالمي الكبير.
كما شدد المحافظ على أن محافظة الجيزة بكامل أجهزتها تعمل بروح الفريق الواحد لضمان الظهور بالمظهر الحضاري اللائق الذي يعكس مكانة مصر عالميًا .

