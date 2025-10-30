غدًا.. انقطاع مياه الشرب عن مركز سيدي سالم بكفر الشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة سيدي سالم، غدًا الجمعة، وذلك ابتداءً من الساعة 6 مساءً حتى الساعة العاشرة من صباح السبت ولمدة 16 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نتيجة أعمال التطهير بالخزان الأرضي بمحطة مياه المفتي، مما يؤدي إلى توقف محطة مياه المفتي وانقطاع المياه عن مركز ومدينة سيدي سالم.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.