بسبب 20 زجاجة مياه.. تغريم اتحاد جدة 100 ألف ريال سعودي

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم نادي اتحاد جدة 100 ألف ريال، بسبب سوء سلوك جماهيره.

وذكرت لجنة الانضباط والأخلاق أن قيام جمهور نادي الاتحاد قام برمي عدد (20) عشرين زجاجة مياه تجاه أرضية الملعب ولم تصب أحدا في مباراة الفريق ضد الهلال، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

وأضافت: “أولاً: ثبوت مخالفة نادي الاتحاد للمادة (51-2) من لائحة الانضباط والأخلاق”.

وأضاف: “ثانياً: إلزام نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها (100,000) مائة ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم”.

قرار غير قابل للاستئناف



وختمت: “ثالثاً: قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق”.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 10 نقاط.