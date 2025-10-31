أبرز مباريات اليوم الجمعة 31-10-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025، عدد من المباريات أبرزها مواجهة فريقي الهلال مع الشباب ضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
خيتافي × جيرونا – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS 3
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الأخدود × النجمة – الثالثة والنصف عصرا – على قناة thmanyah
الهلال × الشباب – الخامسة إلا عشر دقائق مساء – على قناة thmanyah
الاتفاق × الحزم – السابعة والنصف مساء – على قناة thmanyah
مواعيد مباريات الدوري الألماني
أوجسبورج × بوروسيا دورتموند – التاسعة والنصف مساء
الدوري القطري
العربي × الشحانية – الرابعة والنصف مساء
الوكرة × قطر – السادسة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدوري الإماراتي
بنى ياس × دبا الفجيرة – الثالثة عصرا
خورفكان × الوصل – السادسة إلا ربع مساء
الدوري الكويتي
القادسية × التضامن – الرابعة والنصف مساء
الدوري العراقى
الموصل × الزوراء – السابعة والنصف مساء