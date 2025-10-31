أبرز مباريات اليوم الجمعة 31-10-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025، عدد من المباريات أبرزها مواجهة فريقي الهلال مع الشباب ضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي × جيرونا – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS 3

مواعيد مباريات الدوري السعودي



الأخدود × النجمة – الثالثة والنصف عصرا – على قناة thmanyah

الهلال × الشباب – الخامسة إلا عشر دقائق مساء – على قناة thmanyah

الاتفاق × الحزم – السابعة والنصف مساء – على قناة thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الألماني



أوجسبورج × بوروسيا دورتموند – التاسعة والنصف مساء

الدوري القطري

العربي × الشحانية – الرابعة والنصف مساء

الوكرة × قطر – السادسة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي



بنى ياس × دبا الفجيرة – الثالثة عصرا

خورفكان × الوصل – السادسة إلا ربع مساء

الدوري الكويتي

القادسية × التضامن – الرابعة والنصف مساء

الدوري العراقى

الموصل × الزوراء – السابعة والنصف مساء