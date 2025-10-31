الزمالك يبحث عن العودة للانتصارات أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، لمواجهة قوية أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الأبيض لاستعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية.

ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز بعد غيابه عن الانتصارات خلال آخر أربع جولات، حيث تعادل مع الجونة بنتيجة 1-1 في الجولة الثامنة، قبل أن يخسر أمام الأهلي 2-1 في القمة بالجولة التاسعة، ثم تعادل مع غزل المحلة والبنك الأهلي بنفس النتيجة 1-1.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الخامسة مساء الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وسط تطلعات جماهير القلعة البيضاء لعودة الفريق إلى الطريق الصحيح وحصد النقاط الثلاث.