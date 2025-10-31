عواد يطالب الزمالك بحسم موقفه بعد غيابه الطويل عن التشكيل الأساسي

قرر محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كسر صمته بعد فترة طويلة من الغياب عن المشاركة، مطالبًا إدارة النادي والجهاز الفني بتحديد موقفه بشكل واضح، في خطوة تعكس حالة من القلق يعيشها الحارس الدولي منذ بداية الموسم.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن عواد، الذي كان أحد الركائز الأساسية في صفوف الزمالك خلال المواسم الماضية، خرج تمامًا من حسابات الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، ولم يشارك في أي مباراة رسمية حتى الآن.

وأوضح المصدر أن الحارس الدولي يلتزم بالتدريبات بصورة احترافية، إلا أن استمرار تجاهله دفعه لإعادة التفكير في مستقبله داخل القلعة البيضاء، خاصة مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد المصدر أن عواد لا يسعى للدخول في صدام مع إدارة الزمالك، لكنه يرغب في وضوح الرؤية بشأن مستقبله، خصوصًا في ظل تلقيه بعض العروض الخارجية خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن قراره سيكون نابعًا من احترام العلاقة التي تجمعه بالنادي.

ويذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة طلائع الجيش، الأحد المقبل، في الخامسة مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.