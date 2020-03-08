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رياضة

مشير حنفي: لم أشعر بالقلق على الأهلى أمام صن داونز.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 02:34 ص
الاهلي
الاهلي
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عبدالله هشام
قال مشير حنفى، لاعب الأهلى السابق، إنه لم يشعر بالقلق على الفارس الأحمر فى مباراته أمام صن داونز الجنوب أفريقي، والتى أقيمت أمس السبت، في دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف مشير حنفي، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، إن الأهلي أدى مباراة جيدة منذ الدقيقة الأولى، وبات أكثر هدوءا وسيطرة على اللقاء بعد الهدف المبكر الذي جاء عبر على معلول.

وأوضح مشير حنفى، إنه لم يشعر بالقلق على فريق الأهلى فى مباراته اليوم، وذلك بعد تغلبه فى لقاء الذهاب بهدفين نظيفين واستحالة هزيمته بأكثر من هدف فى لقاء الإياب، مشددا إن هزيمة العام الماضى، بخماسية من الصعب أن تتكرر مجددا.


وأكد مشير حنفى إن لاعبى الأهلى كانوا رجالا، للمباراة المميزة التى قدموها رغم الأجواء الصعبة التى عاشوها فى جنوب أفريقيا، موضحا أن معدن الرجال يظهر فى الظروف الصعبة.
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