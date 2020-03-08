الكل عارف أغنية جديدة في ألبوم حماقي.. فيديو

شهد حفل محمد حماقي الذي أقيم داخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة العديد من الكواليس والمفاجأة التي جذبت الآلاف من محبيه من الجنسين ممن تفاعلوا معه بوصلات الغناء والرقص المتتالية علي مدي قرابة الساعتين.

كشف حماقى عبر غنائه مقطع اغنية " الكل عارف " المقرر إطلاقها فى الألبوم الجديد .

وحرص حماقي على أن يخص جمهور الجامعة الأمريكية المقرب لقلبه بخبرين .. الأول أن ألبومه القادم سيطلق في صيف ٢٠٢٠ والذي حصد المزيد من أجواء الاثارة، مشيرا إلى أن الفترة ما بين ألبومه الاخير "كل يوم من ده" والقادم هي الأقصر بين جميع ألبوماته السابقة .