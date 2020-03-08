النيابة تعاين موقع انتحار شاب من أعلى هرم خفرع.. وتأمر بتشريح الجثة

انتقلت نيابة الهرم إلى منطقة الاهرامات لإجراء المعاينة لمسرح انتحار شاب من أعلى هرم خفرع صباح اليوم الأحد، وأمرت الناية بنقل جثة الشاب لمشرحة زينهم وتكليف الطب الشرعي لتشريحها وتحديد أسباب الوفاة.









وطلبت النيابة تحريات مباحث السياحة والآثار حول الواقعة وكيفية حدوثها.





وكشفت تحريات شرطة السياحة والاثار التفاصيل الكاملة لالقاء شاب نفسه من أعلى هرم خفرع بالمنطقة الاثرية بالجيزة قبل ان يلقي مصرعه متاثرا بسقوطه.





وأشارت التحريات انه مساء امس السبت كانت تقام حفلة بالمنطقة الاثرية وكان الشاب متواجدا بداخلها وتسلل منها وصعد الهرم الاوسط خفرع وما ان لاحظته قوات تأمين المنطقة الأثرية حتي طالبوه بالنزول لكي لا يعرض نفسه للاذى ولكنه رفض الاستجابة لطلبهم، وصعد الي المنطقة الملساء البيضاء قبل قمة الهرم بقليل حيث يبلغ طول خفرع قرابة ١٣٠ متر وتوقف الشاب عند ارتفاع ١٠٠ متر.





تم اخطار اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لشرطة السياحة والاثار وانتقل الي مسرح الواقعة واستمرت قوات الشرطة قرابة ١٢ ساعة تحاول اقناع الشاب النزول من اعلي الهرم ولكنه رفض واستمر الحال حتى فاجأ الجميع بالقاء نفسه في الساعة السابعة صباحا ليلقي مصرعه في الحال.





وتبين من التحريات الأولية انه قفز من ارتقاع قرابة ١٠٠ متر وتشير التحريات الي انه مهتز نفسيا ومازالت التحريات مستمرة لتحديد هويته والوصول لاسرته.





تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



