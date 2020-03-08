فيروس كورونا القاتل يضرب أقدم جامعات بريطانيا والعالم الغربي





إنجلترا، وفقا لما نشرته اليوم، الأحد، صحيفة ذا جارديان البريطانية، الإصابة للحالة أمس، وأبلغ نائب المستشار الموظفين في رسالة بريد إلكتروني داخلية تمت مشاهدتها بواسطة البريد الإلكتروني. وأكدت هيئة الصحة العامة في، وفقا لما نشرته اليوم، الأحد، صحيفة ذا جارديان البريطانية، الإصابة للحالة أمس، وأبلغ نائب المستشار الموظفين في رسالة بريد إلكتروني داخلية تمت مشاهدتها بواسطة البريد الإلكتروني.





ووفقا للرسالة، زعمت البروفيسور لويز ريتشاردسون أنها كانت «مقيدة بما يمكن أن تقوله» ولكنها كانت «سعيدة للإبلاغ» بأن الطالبة المصابة عزلت نفسها بمجرد ظهور الأعراض عليها وقطعت ارتباطها بالأحداث في الجامعة أو الكلية التابعة لها بعد مرضها.





وفي المملكة المتحدة، تدير الحكومة عدة تدابير الاستجابة للطوارئ الخاصة بها، بما في ذلك تشريع الطوارئ الذي يسمح للناس بتبديل وظائفهم والتطوع للعمل في الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا أو دور الرعاية.





وبحسب ما أوردته الصحف البريطانية اليوم الاحد، تدرس لجنة حظر الطوارئ، التي تجتمع غدا الاثنين، حظر الأشخاص الذين تجاوز عددهم 70 عامًا من حضور المناسبات العامة.





,ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في المملكة المتحدة إلى أكثر من 200 حالة، حسبما أكدت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.





وفي المجموع، كان 206 أشخاص قد ثبتت إصابتهم بفيروس Covid-19 حتى الساعة 7 صباحًا يوم أمس السبت، بزيادة قدرها 42 من 164 حالة تم تأكيدها يوم الجمعة.





وقالت الوزارة إن أكثر من 21 ألف شخص قد تم اختبارهم بحثًا عن الفيروس.





تم تشخيص إصابة 5 أشخاص آخرين بفيروس كورونا في إسكتلندا، وتم تأكيد إصابة ما مجموعه 16 شخصًا.





تم الإبلاغ عن حالتين جديدتين، تم تأكيدهما أمس السبت من قبل الحكومة الاسكتلندية، في لاناركشاير، مع زيادة حالة واحدة في لوثيان وجريتر جلاسكو وكلايد وجرامبيان.