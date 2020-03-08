AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وكيل وزارة الكهرباء للبرلمان: لدينا خطة لتوليد الطاقة حتى 2035

الأحد 08/مارس/2020 - 12:40 م
الكهرباء
الكهرباء
Advertisements
ماجدة بدوى
قال المهندس أحمد محمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، إن خطة الدولة تستهدف التوسع فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والسعى لتوليد 42% من الكهرباء في مصر من موارد الطاقة المتجددة بحلول 2035. 
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة طلعت السويدى لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. 
 
وأضاف مهينة، أن مصر بلد واعد بالطاقات المتجددة، وجميعها ينظم تحت مظلة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى أن أسعار وتكلفة إنتاج الطاقة المتجددة في تناقص عالميًا.

مشيرا إلى أن مشروع القانون المعروض يستهدف حل هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، ودمجها بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، في ضوء توصيات اللجنة الفنية التي شكلت بعضوية وزارة الكهرباء، لا سيما وأنه تم استغلال فعليا جميع المساقط المائية علي نهر النيل وفروعه بحجم كبير لتوليد الكهرباء، ولم يتبق إلا عدد مساقط بسيط تولد طاقة كهربائية أقل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوزراء يوافق على قانون بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

الموافقة على 11 قرارا مهما خلال اجتماع الحكومة اليوم.. توفيق أوضاع 1412 كنيسة ومبنى تابعا.. إلغاء الممارسة وتركيب عدادات كهرباء بالمباني المخالفة.. ومشروع قرار للهيئة الهندسية

بحلول 2030.. ولاية رود ايلاند الأميركية تهدف إلى توليد كل الكهرباء من المصادر المتجددة

السيسى يوجه بضمان أعلى معايير السلامة والأمان في القطاع النووي المصري

محمد شاكر يبحث التعاون المشترك مع مسئول ملف الطاقة بالبنك الدولي

ترشيحاتنا

سيد عبد الحفيظ يعلن موعد عودة رمضان صبحي للمشاركة مع الأهلي

3 ملاعب تتنافس.. كاف يحدد موعد حسم مستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا

هل يقبل الله النوافل ممن فاتته الفروض؟.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

ارتباط رسمى .. على غزلان يثير الجدل حول علاقته بـ منة عرفة .. فيديو

الجهاز الطبى بالأهلي يكشف حجم إصابة على معلول ومتولي

أسعار السيارات اليابانية في مصر .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوبارو subaru تعلن تخفيض أسعارها في مصر.. صور

على حائط فنار المكس.. فنانة سكندرية ترسم جدارية لـ مجدي يعقوب

سفينة جديدة تثير الذعر بسبب كورونا.. 4000 راكب ممنوعون من دخول كاليفورنيا