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حوادث

مطلوب فى قضية قتل ومخدرات.. مسجل خطر يقتل صديقه بمطواة في القليوبية

الأحد 08/مارس/2020 - 01:33 م
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة وفاة أحد الأشخاص متأثرًا بإصابته بالقليوبية، وضبط مرتكب الواقعة وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح نارى.
 
البداية عندما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات بوفاة "عاطل - مقيم بمنطقة أبوزعبل دائرة المركز" إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن واتهام شقيقه لـ"عاطل – مقيم بدائرة المركز - سبق اتهامه فى 5 قضايا قتل، ومخدرات وسرقة" آخرهم قضية "قتل" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية مخدرات" بالتعدى على شقيقه بسلاح أبيض "مطواة" خلال مشاجرة نشبت بينهما لخلافات مالية.
تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن ضبطه، وضبط بحوزته "بندقية آلية - كمية من مخدر الهيروين وزنت 100جرام"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى استخدامه فى الدفاع عن نشاطه الإجرامى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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