إبراهيم العربى: طوارئ بالغرف التجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك

أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة عن الاستعدادات المبكرة للغرف التجارية على مستوى الجمهورية لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال تنظيم معارض السلع المختلفة لاستقبال الشهر.





وكشف رئيس اتحاد الغرف التجارية عن وجود حالة طوارئ بالغرف التجارية وترتيبات كبيرة لتنظيم معارض السلع المختلفة لدعم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك وهو دور مجتمعي مهم لمنتسبي الغرف التجارية متعارف عليه بشكل مستمر ويزيد في الموسم.





جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الأحد بغرفة السويس، حيث افتتح "العربي" مركز تميز بالغرفة التجارية بالسويس لتسهيل الإجراءات على المتعاملين مع الغرفة لتقديم خدمات لجهات مختلفة من خلال الشباك الواحد قبل انعقاد جلسة مجلس إدارة الاتحاد.





وأشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بدور الحكومة في ضبط السوق من خلال آلياتها التي توفر السلع المختلفة سواء من خلال المجمعات الاستهلاكية أو منافذ البيع المختلفة للقوات المسلحة وزارتي التموين والزراعة والمحافظات المختلفة.





وطمأن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المواطنين على استقرار السوق لأن هناك تكاتفا كبيرا وتنسيقا بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق المصلحة العامة.





ويأتي اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم بغرفة السويس ضمن خطة رئيس الاتحاد لدعم الغرف التجارية على مستوى الجمهورية من خلال سلسلة جولات في المحافظات المختلفة لزيادة دور الغرف التجارية ودعم منتسبيها من تجار وصناع ومؤدي خدمات لمساندة اقتصاد بلدنا القومي.