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اقتصاد

بورصة الكويت تستهل تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام

الأحد 08/مارس/2020 - 03:11 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
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وكالات
استهلت بورصة الكويت اليوم تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 2ر481 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5306 نِقَاط بنسبة 3ر8%، وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر49 مليون سهم تمت من خلال 11291 صفقة نقدية بقيمة 3ر49 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر162 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4432 نقطة بنسبة 5ر3 % عبر كمية أسهم بلغت 6ر117 مليون سهم تمت عبر 4182 صفقة نقدية بقيمة سبعة ملايين دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 5ر640 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر5750 نقطة بنسبة 02ر10 % من خلال كمية أسهم بلغت 82 مليون سهم تمت عبر 7109 صفقات بقيمة 3ر42 مليون دينار كويتي.
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