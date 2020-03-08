في اليوم العالمي للمرأة.. رنا سماحة تنشر مقطعاً من بطلة حرب

شاركت المطربة رنا سماحة جمهورها بمقطع فيديو من أغنيتها الجديدة "بطلة حرب"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلقت رنا على الفيديو قائلة: "وأنا بعمل الأغنيه دي كنت بعملها من قلبي ، عشان بتعبر عن حالي وحال بنات كتير وكنت عايزة أوصل رسالة لكل الي شايف ان الست مش مسموحلها يبقى لها طموح ولا كيان ".





وأردفت قائلة: "وفي اليوم العالمي للمرأة بهدي الأغنية دي لكل ست وبنت في كل العالم كل عام وانتي بطلة حرب رمز لدين محبة".





و تستعد المطربة رنا سماحة لإحياء حفل غنائي ضخمً في سلطنة عمان، يوم الجمعة 20 مارس من الشهر الجاري، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الأم.





جدير بالذكر أن المطربة رنا سماحة انتهت مؤخرا من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، الذي تم تصويره في بلدان عدة.