في اليوم العالمي للمرأة.. رنا سماحة تنشر مقطعاً من بطلة حرب

وانا بعمل الاغنيه دي كنت بعملها من قلبي عشان بتعبر عن حالي وحال بنات كتير وكنت عايزه اوصل رساله لكل الي شايف ان الست مش مسموحلها يبقى لها طموح ولا كيان وفي اليوم العالمي للمرأه بهدي الاغنيه دي لكل ست وبنت في كل العالم 👩🏼‍🦳👱🏽‍♀️👩🏼‍🦰👩🏻‍🦱👩🏻👩🏻👵🏼👧🏼 كل عام وانتي بطلة حرب رمز لدين محبه❤️ ((مخلوقه ليه)) كلمات @ahmedhassanraul الحان @fakhrany.official توزيع @elhamydehema اخراج @sami.bsat وطبعًا القمرات دول اخواتي @reemsamaha1 @roudisamaha1 #يوم_المرأة_العالمي #HappyWomensDay2020 #internationalwomensday