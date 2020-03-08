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اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي مقابل العملات العربية والأجنبية

الأحد 08/مارس/2020 - 04:45 م
الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي
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قسم الاقتصاد
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الأحد 5-3-2020  تباينًا في السوق الإماراتي ، وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدرهم الإماراتي.


سجل سعر الدولار أمريكي = 3.67 الدرهم الإماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار أمريكي

سجل سعر الجنيه المصري = 0.23 الدرهم الإماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 4.24 جنيه مصري  

سجل سعر  اليورو = 4.15 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.24 يورو

سجل سعر الجنيه الاسترليني = 4.78 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.20 جنيه استرليني 

سجل سعر الدينار الكويتي = 12.03 الدرهم الإماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي =0.08 دينار كويتي 

سجل سعر الدولار الكندي = 2.73 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.36 دولار كندي 

سجل سعر الدولار الأسترالي = 2.43 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.41 دولار استرالي 

سجل سعر  الين الياباني = 0.03 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي = 28.68 ين ياباني 

سجل سعر الريال السعودي = 0.97 الدرهم الإماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي 1.02 ريال سعودي  

سجل سعر  الجنيه السوداني = 0.06 الدرهم الإماراتي فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي 14.97 جنيه سوادني 

سجل سعر 11 الريال القطري = 1.00 الدرهم الإماراتي فيما سجل الدرهم الإماراتي = 0.99 ريال قطري

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