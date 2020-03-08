سعر الدرهم الإماراتي مقابل العملات العربية والأجنبية

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الأحد 5-3-2020 تباينًا في السوق الإماراتي ، وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدرهم الإماراتي.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
سجل سعر الدولار أمريكي = 3.67 الدرهم الإماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار أمريكي
سجل سعر الجنيه المصري = 0.23 الدرهم الإماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 4.24 جنيه مصري
سجل سعر اليورو = 4.15 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.24 يورو
سجل سعر الجنيه الاسترليني = 4.78 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.20 جنيه استرليني
سجل سعر الدينار الكويتي = 12.03 الدرهم الإماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي =0.08 دينار كويتي
سجل سعر الدولار الكندي = 2.73 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.36 دولار كندي
سجل سعر الدولار الأسترالي = 2.43 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.41 دولار استرالي
سجل سعر الين الياباني = 0.03 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي = 28.68 ين ياباني
سجل سعر الريال السعودي = 0.97 الدرهم الإماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي 1.02 ريال سعودي
سجل سعر الجنيه السوداني = 0.06 الدرهم الإماراتي فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي 14.97 جنيه سوادني
سجل سعر 11 الريال القطري = 1.00 الدرهم الإماراتي فيما سجل الدرهم الإماراتي = 0.99 ريال قطري