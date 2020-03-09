مأساة عجوز الغربية.. عانى أبناؤها الـ 4 مع المرض ورفضهم أصحاب العقارات لفقرهم.. فيديو

سيطرت حالة من الرعب والفزع الشديدين على أسر وعائلات منطقة مكتب العمل بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية بسبب انتشار سلسلة من الأقاويل حول قيام أحد شباب المنطقة بذبح "قطة حية" بقصد أكلها وهو ما أصاب المواطنين بحاله من الصدمة.

الصدمة الأكبر للمواطنين كانت بعد علمهم بما يعانيه هذا الشاب أخوته البالغ عددهم ثلاثة أشقاء، من اصابتهم بأعراض نفسية تشبه «انفصام الشخصية» جراء ما أسموه بعض الأهالي بملامسه «الجان» لهم عقب وفاة والدهم بشكل مفاجىء خلال 10 سنوات الماضية.

فعلي بُعد ما يقرب من 1500 مترا من ميدان البندر في قلب المدينة العمالية وقف أفراد عائله مكون مة من أم مكلومة تدعي الحاجة «هدي شعبان» في نهايه العقد السادس من عمرها وبرفقتها شاب متزوج لم يتجاوز عمره 38 سنة يدعي "محمد ربيع " وأشقائه الثلاث: عبد الرحمن 25 سنة و معاذ 20 سنة وأية 24 سنة.

داخل منزل مهجور وعلى أبواب عفى عنها الزمن جلست الأم «هدى شعبان» والدموع في عيناها، تشكو ماساتها بعدما حارت بأبنائها الأربع مع المرض، قائلة: «ولادي ربنا يشفيهم بيعانوا من ماس الجان، من وقت وفاة والدهم اللي كان شغال باليومية، ومن يومها مش قادرة اصرف عليهم ولا قدره الاحق على صعوبات المعيشة».

الأم التي جلست بين أبنائها تحكي معاناتهم وصفت حياتهم بالمأساوية، وهو كشفته قائلة: «هى غرفة واحدة اللي حيلتنا من الدنيا عايشين فيها كلنا، ولادي بيتعرضوا لنوبات وتشنجات وصراخ وهياج متكرر ودا مخلي حياتنا كلها ألم في ألم».

الظروف المرضية الصعبة التي تعيش فيها الأسرة، كثيرا ما تسبب إزعاج للجيران وهو ما كشفته قائلة: «حالة الهياج المتكرر اللي ولادي فيها بتتسبب فى إزعاج للجيران والناس اللي حولنا وهو ما دفع البعض منهم الى رفض تأجير وحدات سكنيه مناسبه لنا بسبب الظروف النفسيه التى ترواد أبنائي فى الفترة الأخيرة».

وناشدت «الأم» الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التحرك وإغاثتها لعدم توافر دخل شهري للأسرة لافتة بقولها: « العلاج الشهري لأبناء داخل مراكز الصحة النفسيه يتجاوز 3000 ألاف جنيه وهو أمر صعب تحمله فى ظل غلاء الأسعار وصعوبات المعيشية فى المأكل والملبس».

وأوضحت الأم أنها تحملت مشقات الحياه طوال فترة معايشته أزمات أبنائها فى ظل عدم توافر شقه سكنيه تأوي حياتهم وتكفل لهم نسبيا أمورهم فى الفترة المقبلة " لافتة أنه أرسلت استغاثات وشكاوي رسمية الى غرف العمليات والطوارىء بمجلس الوزراء وديوان محافظة الغربية ولكنها جاءت دون جدوي على حد قولها .

وأضافت الإبنه الصغري بالعائله "أية " أنها تعرضت للطلاق بسبب ظروفها مرضها النفسي جراء تعرضها للمس من جانب "الجان " اثناء تواجدها داخل دوره المياه خلال 5 سنوات الماضية قبل ارتباطها العاطفي والزواج بأحد الشباب بشكل مفاجىء مشيرة بقولها "الحمد لله ...حسبي الله ونعم الوكيل فى كل مسئولي لا يراعي الله فى ظروف حياتنا القاسيه ويارب رئيس الجمهورية يتسجيب لاغاثتنا " .

وأشارت الفتاة الصغري بقولها " لدينا عوائق كثيرة وفاعلي الخير يتجاوبون على نوبات وفترات ولكننا غير قادرين على العيش بتلك الصوره كوننا أصبحنا مهددين بالطرد " .