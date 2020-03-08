الأعلى للإعلام يناقش الآثار المترتبة على تطبيق قانون 180

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اجتماعًا اليوم، الأحد، ناقش فيه الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 180 وكيفية توفيق أوضاع القنوات بحضور السيد أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة شركة "نايل سات"، وزير الإعلام الأسبق، وأعضاء المجلس.





وأقرّ المجلس اللوائح والإخطارات الخاصة بالصحف ووسائل الإعلام؛ تمهيدًا لإصدار لائحة التراخيص بعد استكمال قواعد التراخيص الخاصة بالمواقع الإلكترونية في الجلسة القادمة.





كما وافق المجلس على نقل عدد من العاملين بالمجلس إلى وزارة الدولة للإعلام؛ استجابةً لقرار رئيس الوزراء الذي وصل إلى المجلس أمس.