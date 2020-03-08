لجنة الحكام تكشف عقوبة الاعتراض والمطالبة بتطبيق الـ var في الدوري

كشف وجيه أحمد رئيس اللجنة الفنية للحكام فى اتحاد الكرة عقوبة اعتراض أى لاعب أو مدرب خلال المباراة ومطالبة حكم اللقاء باللجوء إلى تطبيق تقنية الفيديو المعروفة بـ var فى الدورى الممتاز.





قال وجيه أحمد فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": من يعترض ويطالب بتطبيق تقنية الفيديو أثناء مباريات الدورى الممتاز سوف يحصل على بطاقة صفراء سواء لاعب أو مدرب أو من الجهاز المعاون للمدير الفنى وفقا للوائح والقوانين.





وطالب وجيه أحمد لاعبى الدورى الممتاز بمختلف الأندية ضرورة الالتزام بتعليمات حكم اللقاء وعدم الاعتراض على قراراته واللجوء إلى المطالبة بتفعيل تقنية الفيديو على الفاضي والمليان لافتا إلى أن حكم الساحة يتواصل على مدار الـ 90 دقيقة مع حكم الـ var ومساعده.





كان جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة احتفل بأول تجربة لتطبيق تقنية الفيديو المعروفة بـ V A R في الملاعب المصرية عقب انتهاء مباراة إنبي وطلائع الجيش فى المسابقة المحلية.





احتفال جمال الغندور جاء مع الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة انبي وطلائع الجيش فى الدورى الممتاز فى حضور ياسر عبد الرؤوف وتامر درى عضوا لجنة الحكام الدولي محمد معروف الذي أدار اللقاء ومحمد الصباحي حكم الفيديو.





وانتهت أحداث المباراة بين طلائع الجيش وإنبي، بالتعادل السلبي في اللقاء المقام على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الممتاز، بدون استخدام تقنية الـ VAR التي أعلنت لجنة الحكام عن الاستعانة بها مؤخرا بالدوري المصري.



