بعد وفاة أول حالة بـ كورونا.. بيان عاجل للبرلمان بشأن تصدير الكمامات الطبية

أعلن النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب ، تقدمه ببيان عاجل، بشأن الحاد في كميات الكمامات المعروضة في الأسواق بأنواعها المختلفة مما أدى إلى زيادة أسعارها عدة أضعاف مع استمرار السماح بتصديرها للخارج . الانخفاضفياستمرار





وأشار النائب مدحت الشريف، في البيان العاجل، إلى أن كمية الصادرات من الكمامات الطبية، بلغت شهري يناير وفبراير فقط أكثر من 108 أطنان، مما أثر بشكل واضح على حجم المعروض بالأشواق، مضيفًا أن هذه الكميات المصدرة مرشحة للزيادة مع انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم.





وطالب عضو مجلس النواب، بإيقاف مؤقت لتصدير الكمامات الطبية ، إلى الخارج والعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية لها لتلبية الزيادة فى الطلب عليها وضرورة ومراجعة كميات المخزون منها بأنواعها المختلفة من خلال وزارة الصحة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩).





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل فى ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي لتلقي الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لـ فيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه فى الرعاية المركزة نظرا لأنه يعانى من فشل تنفسي ناتج عن إلتهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلي مستشفي العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس.





وأشار إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، كما تم تعقيم وتطهير المستشفى.



