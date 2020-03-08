AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد وفاة أول حالة بـ كورونا.. بيان عاجل للبرلمان بشأن تصدير الكمامات الطبية

الأحد 08/مارس/2020 - 09:46 م
كمامات طبية
كمامات طبية
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، تقدمه ببيان عاجل، بشأن الانخفاض الحاد في كميات الكمامات المعروضة في الأسواق بأنواعها المختلفة مما أدى إلى زيادة أسعارها عدة أضعاف مع استمرار السماح بتصديرها للخارج.

وأشار النائب مدحت الشريف، في البيان العاجل، إلى أن كمية الصادرات من الكمامات الطبية، بلغت شهري يناير وفبراير فقط أكثر من 108 أطنان، مما أثر بشكل واضح على حجم المعروض بالأشواق، مضيفًا أن هذه الكميات المصدرة مرشحة للزيادة مع انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم.

وطالب عضو مجلس النواب، بإيقاف مؤقت لتصدير الكمامات الطبية، إلى الخارج والعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية لها لتلبية الزيادة فى الطلب عليها وضرورة ومراجعة كميات المخزون منها بأنواعها المختلفة من خلال وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩). 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل فى ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي لتلقي الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لـ فيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه فى الرعاية المركزة نظرا لأنه يعانى من فشل تنفسي ناتج عن إلتهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلي مستشفي العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس.

وأشار إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، كما تم تعقيم وتطهير المستشفى.

وأكد "مجاهد"، أنه تمت مخاطبة اللوائح الصحية بألمانيا للتقصي عن الحالة إمدادنا بالمعلومات، لافتا إلى أن الحالة لم تمكث في مصر سوى ٧ أيام فقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. قرار عاجل من تويتر

ألماني الجنسية.. عاجل الصحة تعلن وفاة أول حالة إصابة بكورونا

وفاة أول مصاب بكورونا.. الصحة: رفض نقله إلى مستشفى العزل

وفاة أول مصاب بفيروس كورونا في مصر.. أول رد فعل من البرلمان حول الواقعة

الصحة العالمية: 49 حالة إصابة بفيروس كورونا في مصر.. ووفاة واحدة.. تفاصيل

وفاة أول حالة كورونا.. الصحة تدشن خطا ساخنا للتواصل

ترشيحاتنا

السعودية تزف بشرى سارة للمعتمرين حول إغلاق الطواف بسبب كورونا

الصحة العالمية: 49 حالة إصابة بفيروس كورونا في مصر.. ووفاة واحدة.. تفاصيل

هل يشعر المتوفى بمن يزوره؟ .. الإفتاء تحسم الجدل

بعد وفاة أول حالة بـ كورونا.. بيان عاجل للبرلمان بشأن تصدير الكمامات الطبية

تفاصيل خط سير أول حالة وفاة بفيروس كورونا في مصر.. صور

بعد السقوط المدوي لمانشيستر سيتي .. كم نقطة يحتاجها ليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يستقبل أول مصرية تتسلق جبل البروس فى روسيا

أنيقة أوي.. زوجة تامر حسني تشعل السوشيال في يوم المرأة العالمي

بالكاوبوي.. درة بإطلالة رجالية في اليوم العالمي للمرأة