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ليس هناك أقدس من الحرم المكي.. محمد الباز يطالب بإلغاء 3 موالد خلال مارس

الأحد 08/مارس/2020 - 11:15 م
مولد السيدة زينب
مولد السيدة زينب
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أسامة علي
قال الإعلامى محمد الباز، إن شهر مارس سيشهد إقامة 3 موالد وهى، السيد البدوى بطنطا، إبراهيم الدسوقى بدسوق، مولد السيدة زينب بالقاهرة، مطالبا بإلغائها لتخفيف الزحام ومنع العدوى بفيروس كورونا.

وأوضح الباز خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"،أن العدوى بأى مرض تحدث فى التجمعات الكبيرة للمواطنين، معقبا:"ما حدش يقول الموالد دي بركة، نخلى الايمان فى قلوبنا".

وتابع:" على المسؤولين إعادة النظر فى هذه الموالد، ليس هناك أقدس من الحرم المكي الشريف، ومع ذلك تم اتخاذ إجراءات وقائية لمنع انتشار العدوى".

ومن جانبه طالب الشيخ عبد الخالق الشبراوى شيخ الطريقة الشبراوية، بتأجيل الموالد تطبيقا لقول النبي "لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، لافتا إلى أن العديد من الطرق الصوفية أيدت إلغاء الموالد.


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