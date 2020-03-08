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أخبار العالم

فرنسا تحظر التجمعات لأكثر من ألف شخص لمنع تفشي فيروس كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 11:29 م
صدى البلد
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أ ش أ
قررت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، منع كل التجمعات لأكثر من ألف شخص في كل أنحاء فرنسا؛ لمنع تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران- وفقا لقناة (فرانس 24)- إن الأسابيع المقبلة ستكون صعبة، مشيرا إلى استمرار حالة الاستنفار في الحكومة بشأن انتشار الفيروس.

وأضاف "نعوّل على الإجراءات الوقائية التي يتخذها كل شخص.. والحكومة ستبقى مستنفرة لأخذ القرارات المتناسبة مع مستوى انتشار الفيروس".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد حذر من أن بلاده تسير نحو وباء لا يرحم، وسط ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد.
ووفقا لمواقع الإحصاء، وصل عدد الإصابات بكورونا في فرنسا إلى 1126 إصابة، مع 19 حالة وفاة، حتى مساء الأحد.

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