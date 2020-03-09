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أستاذ مناعة: كبار السن الأكثر عرضة للإصابة والوفاة لفيروس كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:54 ص
صدى البلد
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أسامة علي

قال عبدالهادي مصباح أستاذ المناعة، إن فيروس كورونا من الفيروسات سريعة الانتشار، مما تسبب فى نشر الخوف بين الناس.


وأشار مصباح خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "سى بى سى"، أن  الكبار فى السن هم الأكثر عرضة للوفاة بسبب فيروس كورونا، والإصابة بأمراض مزمنة، نظرا لضعف المناعة عندهم.


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وكشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، عدد إجمالي الإصابات من الحالات التي ثبتت إيجابيتها حتى الآن في المعامل المركزية وصلت الي 55 حالة بفيروس الكورونا في مصر.

وأكد «خالد مجاهد» خلال تصريحات تلفزيونية، أن المعامل المركزية انتهت من تحليل العينات التي أرسلت إليهم خلال اليوم، موضحا أن إجمالي الحالات التي تحولت من إيجابي الي سلبي «المتعافين» 12 حالة ومتبقي 43 حالة وباقي في المستشفى للعزل.

نفى المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك كشفا مستعجلا بقيمة 2500 جنيه ، والسعر واحد وهو 1000 جنيه للمصريين والأجانب 70 دولار بما يعادل الـ 1000 جنيه ولا يوجد كشف مستعجل.

وأوضح أنه هناك اجتماعا في مجلس الوزراء بين المهندس مصطفى مدبولي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة  والوزراء المعنيين بشأن موضوع الـ PCR، مؤكدا أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى وموقع الكتروني جار تجهيزه وخط ساخن.
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