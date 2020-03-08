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عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في مصر لـ 55 حالة.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 11:53 م
وزيرة الصحة الدكتورة
وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
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كـريـم الـخـطـيـب
كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، عدد إجمالي الإصابات من الحالات التي ثبتت إيجابيتها حتى الآن في المعامل المركزية وصلت الي 55 حالة بفيروس الكورونا في مصر.

وأكد «خالد مجاهد» خلال تصريحات تلفزيونية، أن المعامل المركزية انتهت منذ دقائق من تحليل العينات التي أرسلت إليهم خلال اليوم، موضحا أن إجمالي الحالات التي تحولت من إيجابي الي سلبي «المتعافين» 12 حالة ومتبقي 43 حالة وباقي في المستشفى للعزل.


نفى المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك كشف مستعجل بقيمة 2500 جنيه ، والسعر واحد وهو 1000 جنيه للمصريين والأجانب 70 دولار بما يعادل الـ 1000 جنيه ولا يوجد كشف مستعجل.

وأوضح أنه هناك إجتماع الأن في مجلس الوزراء بين المهندس مصطفى مدبولي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة  والوزراء المعنيين بشأن موضوع الـ PCR، مؤكدا أن هناك تنسيق علي أعلى مستوى وموقع الكتروني جار تجهيزه وخط ساخن.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩). 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل فى ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي لتلقي الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لـ فيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه فى الرعاية المركزة نظرا لأنه يعانى من فشل تنفسي ناتج عن إلتهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس.

وأشار إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، كما تم تعقيم وتطهير المستشفى.

وأكد مجاهد، أنه تم مخاطبة اللوائح الصحية بألمانيا للتقصي عن الحالة إمدادنا بالمعلومات، لافتا إلى أن الحالة لم تمكث في مصر سوى ٧ أيام فقط.

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