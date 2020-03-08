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اقتصاد

كورونا يضرب العالم في مقتل.. السياحة تخسر مليار يورو في شهر

الأحد 08/مارس/2020 - 05:00 م
السياحة تخسر مليار
السياحة تخسر مليار يورو في شهر
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وكالات
واصل فيروس كورونا هجومه على قطاع السياحة العالمية، وبحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن المفوضية الأوروبية للسياحة، ومفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي، فإن قطاع السياحة خسر مليار يورو خلال شهر بسبب فيروس كورونا.
 
وتتزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ، مما هدد صناعة السياحة فيها، وتشير أحدث البيانات إلى أن القطاع قد تلقى ضربة موجعة، وقد يتضرر أكثر، ووفقا لمفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي تيري بريتون، فإن السياحة هي أحد القطاعات التي من المحتمل أن تتضرر بشدة من الناحية المالية مع استمرار انتشار فيروس كورونا، حيث كشف أن القطاع يخسر بالفعل مليار يورو (1.11 مليار دولار) شهريا بسبب الفيروس القاتل.

كما أعلنت المفوضية الأوروبية للسياحة، أن 10% من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي مستمد من السياحة بينما هذا الرقم يصل إلى 14% في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إسبانيا وإيطاليا، وتصل معدلات إلغاء حجوزات الفنادق الآن في بعض مناطق إيطاليا إلى 90٪، علما بأن السياحة تشكل 13%  من الاقتصاد في هذا البلد، الذي ظهرت فيه 3800 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 233 حالة أمس السبت.

وأغلق متحف اللوفر الفرنسي الأكثر شعبية في العالم أبوابه مؤخرًا، حيث رفض الموظفون العمل بسبب مخاوف من الإصابة بالمرض، علما بأنه في العام الماضي، استقبل متحف اللوفر 9.6 مليون زائر، وما يقرب من ثلاثة أرباعهم من الخارج، وفي نفس السياق يقول عدد من الخبراء إن الإجازات الصيفية قد تتضرر كثيرا هذا العام لأن السياح يؤجلون السفر لتجنب الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد.
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