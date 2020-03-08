كورونا يضرب العالم في مقتل.. السياحة تخسر مليار يورو في شهر

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واصلهجومه على قطاع السياحة العالمية، وبحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن المفوضية الأوروبية للسياحة، ومفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي، فإنخسر مليار يورو خلال شهر بسبب