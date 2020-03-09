أول تعليق من محمد رمضان على تحدي باسم سمرة





وأثناء تواجده في المهرجان، قام الفنان محمد رمضان بإجراء بعض اللقائات التلفزيونية، ويعد هذا هو الظهور الإعلامي الأول له بعد حلقته مع وائل الابراشي، وأزماته الأخيرة.





قام أحد المراسلين بسؤاله عن نيته تمثيل فيلم قصير أمام الفنان باسم السمرة كما تحداه، فقال محمد رمضان، :"باسم حبيبي واخويا .. بس انا معنديش وقت والله اعمل فيلم قصير لو كان عندي وقت كنت عملت".





يذكر أن بدأت الازمة بين كل من باسم السمرة ومحمد رمضان، بعد انتشار فيديو لهما في احد الافراح، حيث قام باسم بدفع محمد رمضان بطريقة غير لائقة.

كرمت ادارة مهرجان إنترناشونال فاشن أورد، الفنان محمد رمضان وإعطائه لقب " King of arab man’s fashion".