شريف عبدالفضيل: شيخ حسن شحاتة وراء استبعادي من منتخب مصر

أثار شريف عبد الفضيل، نجم الأهلي والإسماعيلي السابق، الجدل حول استعانة حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، ببعض "الشيوخ" أثناء قيادته للفراعنة.

وقاد شحاتة منتخب مصر للتتويج بكأس الأمم الإفريقية، 3 مرات متتالية، أعوام (2006 و2008 و2010).

وتحدث عبد الفضيل في تصريحات تلفزيونية عن أسباب استبعاده من قائمة الفراعنة لبطولة 2010، قائلا: "تعرضت لظلم فادح وقتها، كنت أستحق الانضمام للمنتخب".

وأضاف: "تم استبعادي بناءً على توصية من الشيخ، الذي كان يستعين به حسن شحاتة، والذي أوصى بضم مجموعة معينة كنوع من التفاؤل، وهو ما دفعت ثمنه".