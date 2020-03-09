AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 9-3-2020

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:38 ص
خضروات وفاكهة
خضروات وفاكهة
Advertisements
ريهام فيكتور
استعرض برنامج " 8 الصبح " المُذاع على " دى ام سى  "، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الاثنين 9-3- 2020، عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.

وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، الاثنين 9 -3- 2020 في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

واستعرض برنامج " 8 الصبح" على قناة "دي ام سى " أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.


أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

البطاطس 4 جنيهات
الطماطم 4.5 جنيه
الخيار 5 جنيهات
الباذنجان 5 جنيهات
البصل 5 جنيهات
الفاصوليا 12 جنيهًا
الكوسة 7 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

البرتقال 6 جنيهات
جوافة 10 جنيهات
الموز 12 جنيها
الفراولة 10 جنيهات
اليوسفى 5 جنيهات
تفاح بلدى 18 جنيها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البطاطس تسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 1 -2- 2020

الطماطم تسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 2 -2- 2020

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 3 - 2 - 2020

البطاطس تسجل 5 جنيهات للكيلو .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 7- 2 - 2020

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 10- 2 - 2020

الطماطم تسجل 4.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 24 -2- 2020

ترشيحاتنا

الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره في شهر رجب له 5 شروط.. يغفل عنها كثيرون

أسعار الجيب المستعملة في سوق السيارات.. التفاصيل بالفيديو

لمن اسودت صحيفته بالذنوب..علي جمعة يوصي بـ3 أمور في شهر رجب تبيضها

لاستخراج تحليل PCR.. المشد يطالب بتعاون شركات السياحة مع الصحة

حقا أفضل وأظرف شخص.. منى ممدوح بصحبة نجيب ساويرس

قيام الساعة اقترب.. الإفتاء تكشف عن أول علامات الساعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم مشاركة 26 ألف كلب..معرض كرافتس العالمي يتأثر بـ كورونا

جريئة وعصرية.. 20 إطلالة تكشف أناقة نسرين أمين فى عيد ميلادها

شاهد.. اعتداء 20 شابا على فتاة صغيرة بطريقة مروعة وسط الشارع