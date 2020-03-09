اسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 9-3-2020

استعرض برنامج " 8 الصبح " المُذاع على " دى ام سى "، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الاثنين 9-3- 2020، عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.
وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، الاثنين 9 -3- 2020 في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.
واستعرض برنامج " 8 الصبح" على قناة "دي ام سى " أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.
أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
البطاطس 4 جنيهات
الطماطم 4.5 جنيه
الخيار 5 جنيهات
الباذنجان 5 جنيهات
البصل 5 جنيهات
الفاصوليا 12 جنيهًا
الكوسة 7 جنيهات
أسعار الفاكهة اليوم في مصر
البرتقال 6 جنيهات
جوافة 10 جنيهات
الموز 12 جنيها
الفراولة 10 جنيهات
اليوسفى 5 جنيهات
تفاح بلدى 18 جنيها