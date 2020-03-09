البحرين تعلق رحلات طيران الخليج من وإلى السعودية

أعلنت شركة طيران الخليج الشركة الوطنية للرحلات الجوية في مملكة البحرين، اليوم الاثنين، عن تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى المملكة العربية السعودية.





وأفادت تغريدة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأن تعليق الرحلات الجوية لجميع الرحلات من وإلى السعودية تم حتى إشعار آخر؛ بسبب تفشى فيروس كورونا.



ALERT: Suspension of all flights to and from the Kingdom

of Saudi Arabia until further notice



تنبيه: تعليق جميع الرحلات من والى المملكة العربية السعودية حتى اشعار آخر



https://t.co/BxHgmyYcak — Gulf Air (@GulfAir) March 9, 2020

وكانت شؤون الطيران المدني، في البحرين، قد علقت منذ فبراير الماضي جميع الرحلات من وإلى العراق ولبنان، معلنة عن اتخاذ التدابير الوقائية للتصدي لانتشار الفيروس التاجي الذي يثير ذعر العالم

وأشارت شئون الطيران المدني في مملكة البحرين إلى أنها فحصت جميع القادمين لـ مطار المنامة ممن يشتبه في إصابتهم، فيما كشفت وزارة الصحة البحرينية عن أن معظم الحالات التي تم تسجيلها إيجابية لمواطنين بحرينيين عائدين من إيران التي تعتبر ثاني أكبر الدول التي ينتشر فيها الوباء في العالم.



