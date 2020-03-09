تفاصيل نظام الاختبار الإلكتروني لترقية المعلمين بالأزهر

أعلن الأزهر الشريف عن استخدام آليات حوكمة ورقمنة عمليات الترقي في نظام الاختبار الإلكتروني للمعلمين المرشحين للترقى لعام (2019 -2020).





وتتضمن محاور الاختبارات والموضوعات شاغلى وظائف (معلم – معلم أول) الاتجاهات الحديثة فى مجالات التخطيط والتدريس،

استراتيجيات التدريس الفعال، التدريس فى الفصل عالى الكثافة، القياس والتقويم التربوى، توظيف التكنولوجيا فى التدريس والتقويم،

سمات ومهارات المعلم الفعال فى ضوء الثورة الصناعية الرابعة المنهج متعدد التخصصات وأهميته، استراتيجيات إدارة الصف الفعالة، المجتمعات المهنية للتعليم، الأنشطة التربوية ودورها فى بناء شخصية الطالب.





ثانيًا: محاور اختبار المعلمين شاغلى وظائف (معلم أول أ- معلم خبير):

1. مهارات التخطيط الاستراتيجي.





2. مهارات القيادة والإشراف التربوي الفعال فى ضوء الثورة الصناعية الرابعة





3. أنماط القيادة التربوية الفعالة.





4. الكفايات اللازمة للتوجيه والإشراف التربوي.





5. أخلاقيات العمل.





6. المنهج متعدد التخصصات وأهميته.





7. مهارات المدرب التربوى الفعال.





8. توظيف التكنولوجيا فى الإدارة والإشراف التربوي.





9. دور القيادة والتوجيه التربوى فى تحقيق معايير ضمان الجودة والاعتماد.





10. أساليب تقييم أداء المعلمين.





ويكون على المعلم القيام بالاطلاع على المحاور المشار إليها، بمعرفته عن طريق (الكتب والمكتبات العامة والخاصة والمدرسية – البرامج التعليمية المتعددة – المؤتمرات والمحاضرات – الأنشطة الثقافية – مواد تعليمية: مبرمجة، مطبوعة، صوتية، مرئية – المواقع التعليمية عبر الإنترنت وبنك المعرفة المصرى – البرامج التعليمية عبر الكمبيوتر).

وللحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي، يتم قياس أداء المعلم من خلال 100 نقطة توزع على النحو التالي:





• اختبار إلكترونى تكون نهايته الكبرى 50 نقطة، ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% من مجموع نقاط النهاية الكبرى للاختبار.

• استمارة ملف إنجاز المعلم ويخصص لها 30 نقطة.

• استمارة تقييم أداء المعلم من قبل شيخ المعهد، ويخصص لها 10 نقاط.

• استمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه المختص، ويخصص لها 10 نقاط.





ويمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقى من مستوى معلم، ومستوى معلم أول إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 60 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه، مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول، وكذلك يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقى من مستوى معلم أول أ، ومستوى معلم خبير إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 65 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه.





وقررت أن يتم ميكنة ورقمنة ملف التقديم إلكترونيًّا عبر موقع الكادر بحيث يتيح للمعلم استيفاء استمارة ملف الإنجاز إلكترونيًّا ويتم تقييم أداء المعلم من قبل الرؤساء المباشرين، وكذلك تقييمه من قبل الموجه المختص إلكترونيًّا، ويتم إتاحة ملف إنجاز المعلم للجنة التقييم بالإدارة إلكترونيًّا، ويتولى مسئول الكادر تسجيل استيفاء آخر تقريرين سنويين سابقين على النظر فى الترقية مباشرة، كما تسجل درجة الاختبار إلكترونيًّا.

وتشمل كشوف استيفاء الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى على الآتي: كود المعلم – الاسم رباعيًّا – تاريخ التعيين – جهة العمل – الوظيفة الحالية على الكادر – تاريخ شغلها- المؤهل الأعلى – تقرير الكفاية لعام ..... – نقاط الاختبار – نقاط ملف الإنجاز – نقاط استمارة تقييم أداء المعلم من قبل المدير - نقاط استمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفنى (100 نقطة).



