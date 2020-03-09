مصر تتطور.. تغيير مسمى صندوق تطوير العشوائيات.. فيديو

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن هناك اتجاه لتغير اسم الصندوق لانه اصبح لا يوجد عشوائيات بعد اليوم، وستنتقل الدولة للمرحلة القادمة وهي التطوير والتنمية العمرانية.



وتابع المهندس خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز، أن وضع المناطق العشوائية يتغير، مستدلا بمنطقة مصر القديمة حيث كانت من المناطق الأكثر عشوائية وظلما، ستتحول إلى الحياة الكريمة في كل شيء.

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الأسماء المقترحة لاسم الصندوق الجديد مازالت طور الدراسة، ومن ضمن الأسماء المقترحة التطوير الحضري، مضيفا أنهم يستهدفون القضاء على العشوائيات غير الآمنة في 2020، وغير المخططة في 2030.

وأوضح المهندس خالد صديق، أن هناك توجه من الدولة للقضاء على عشوائيات سور مجري العيون والتي تبلغ حوالي 94 فدان، وتحويلها الى منطقة ثقافية وسياحية وتجارية، متوقعا الانتهاء من تطوير المنطقة في غضون الخمس سنوات القادمة.

واشار الى ان من المقرر الانتهاء من إنشاء الأبراج الخاصة بمنطقة مثلث ماسبيرو التي يتم إنشاؤها حتى يعود الأهالي بها في منتصف 2020، وان الدولة تضع فترات زمنية محددة للانتهاء من تلك المشاريع تسير على النهج الصحيح لاستراتيجية تطوير العشوائيات.



