𝑀𝑂𝑅𝑁𝐼𝑁𝐺 🌸 هاله من مسلسل لما كنا صغيرين تأليف الأستاذ ايمن سلامه وإخراج الأستاذ محمد علي ستايلست مايا حداد 🙏🏼🌸