ضبط 802 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر و60 قضية تموينية بالمنيا

شنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، حملة تفتيشية مكبرة على أسواق عرض وبيع اللحوم في 6 مراكز (ديرمواس، بنى مزار، سمالوط، ملوى، مغاغة، المنيا)، بإشراف مديرية الطب البيطري والتعاون مع الجهات المعنية ، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت خلال الحملة 22 محضرا ً بإجمالي 802.5 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتشمل 8 محاضر بمركز ملوى بواقع 35.5 كجم لحوم بقرى وجاموسي، وفى مركز ديرمواس حررت محضرين بإجمالي 650 كجم لحوم بقرى، ومحضرين بمركز مغاغ بواقع 17 كجم لحوم بقرى وجاموسي ومحضرا بمركز سمالوط بإجمالي 13 كجم لحوم بقرى، و4 محاضر بواقع 33 كجم بمركز بنى مزار، و5 محاضر بمركز المنيا بواقع 54 كجم لحوم بقرى و2 كجم دهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

















وأشار إلى أنه تم مصادرة كافة المضبوطات وإعدامها وفقًا للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وأكد مدير الطب البيطري على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم و القضاء على الغش التجاري حرصا على الصالح العام.





كما تمكنت مديرية التموين من تحرير60 مخالفة تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية على مستوى مراكز المحافظة التسع.





قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن الحملات أسفرت عن تحرير 53 محضرا للمخابز البلدية منها 18 محضرا لنقص الوزن، و9 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و محضرين لعدم وجود ميزان، و3 محاضر لعدم وجود سجلات، ومحضرا للتوقف عن التشغيل، و20 محضرا آخر متنوعا، بالإضافة إلى 7 مخالفات في مجال الأسواق منها مخالفتين لعدم وجود ترخيص و4 مخالفات للذبح خارج المجازر الحكومية ومخالفة لبيع سلع مجهولة المصدر ، بالإضافة إلى ضبط 2 طن أرز مجهول المصدر بمركز بنى مزار و تحرير محضرا حيال المخالفين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.



