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فن

بعد أزمته مع مطربى المهرجانات.. هانى شاكر يطرح أغنية جديدة

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:05 م
صدى البلد
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شروق حمدى
أعلن المطرب ونقيت المهن الموسيقية هانى شاكر، عن طرح أغنية جديدة من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وقال هانى شاكر: "انتظروا جديد أمير الغناء العربي #هاني_شاكر أغنية #كيف_بتنسي
كلمات : @nadinealasaad
ألحان : @walidtouficofficial
توزيع : @basemmounir22
إخراج : @hana_hafez.photography 

كشف الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، آخر تطورات أزمة مطربي المهرجانات، قائلًا إنه كان يجب أن يتخذ موقفا للتصدى لتلك الظاهرة، خاصة بعد غناء الأغنية وبها بعض الكلمات الخارجة كالخمور والحشيش وغيرها، لافتًا إلى أنه تم غناء الأغنية أمام آلاف الجماهير، بالإضافة إلى بث الحفلة على الهواء مباشرةً من مختلف القنوات ودخول الاغنية للمنازل.

وأضاف هانى شاكر، خلال حديثه ببرنامج "it's show time "، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، "كان لازم يبقى فى وقفة لتصحيح المسار الفنى فى مصر، مشيرًا إلى أنه يحب أغنية بنت الجيران جدًا، ولكنه اعترض على بعض الكلمات التى تخللتها فقط".

وتابع "هما قالولى إنهم غيروا الكلمات التى اعترضت عليها وصدقتهم، إلى أن فوجئت بأنهم غنوها فى الاستاد بالكلمات الخارجة"، مضيفة "ده شيء غير مشرف ولا يليق باسم مصر وفنها وتاريخها".

وأكد أن الكلام الموجود فى الاغانى كفيل بحبسهم، وهناك أكثر من محام قدم بلاغًا للنائب العام بسبب تلك الأغاني وكلماتها الخارجة.

وأوضح أن محمد رمضان مضى تعهدا بالالتزام بالملابس العامة والآداب العامة على المسرح، وبالرغم من ذلك ارتدى الملابس الكاشفة والتى تبرز جسده وخلع القيمص، مضيفًا "لو طلب منى الغنا هرفضله، لأنه لم يلتزم مع النقابة".

ووجه رسالة للمطربين ومؤلفى أغانى المهرجانات قائلًا: "راعوا ربنا فى ولادنا،  أكيد كلكم عندكم أمهات واخوات بنات".

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