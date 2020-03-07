مواقف محرجة لـ هاني شاكر بسبب مهرجان بنت الجيران

قام العديد من النجوم بإبداء اعتراضهم على قرار نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، بوقف ومنع أغاني المهرجانات، وبالأخص مهرجان بنت الجيران، وقد تعرض هاني شاكر، لعدة مواقف محرجة بسبب هذا القرار، حيث قام عدد من النجوم بنشر فيديوهات لهم وهم يقومون بغناء مهرجان بنت الجيران، والبعض الآخر قام بالرقص عليها، بينما كتب آخرون منشورات صريحة تدافع عن أغاني المهرجانات وأنها نوع من أنواع الفنون، وقد أبدوا إعجابهم بـ مهرجان بنت الجيران.

فنانون دعموا مهرجان بنت الجيران





سمية الخشاب

حلت الفنانة سمية الخشاب، ضيفة على برنامج "أضا أخف من أضا"، الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على راديو إينرجي 92.1.

أشادت سمية خلال الحوار بأغنية "بنت الجيران" موضحة أنها من أكثر الأغنيات التي تحبها، نظرا لكونها مبهجة ولذيذة، على حد وصفها، مضيفة: "بس مش عايزين أي ألفاظ سيئة في الأغاني".

وعن أغنيتها الأخيرة "عربية أنا"، أكدت الخشاب أنها قدمتها لأنه لا يوجد شخص يدلع المرأة العربية بشكل كامل، فهناك أغاني كثيرة عن الراجل العربي مثل "عربي أنا" للفنان يوري مرقدي، لذلك أغنيتها تظهر جمال وروعة المرأة ودورها الكبير في المجتمع.

محمد عساف تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو للمطرب الفلسطيني محمد عساف وهو يغني مهرجان "بنت الجيران" لـ حسن شاكوش و عمر كمال.

وقال محمد عساف فى تصريحات لموقع أغانى اللبنانى: "إنه يحرص على سماع جميع الألوان الموسيقية وضد قرار إيقاف أغاني المهرجانات؛ لأنها تحظى بجماهيرية كبيرة".

وأكد محمد عساف، "أنه ضد الكلمات الخادشة للحياء ولكنه يحب هذا النوع من الموسيقى".

ريهام سعيد نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور إنستجرام فيديو لمطعم فى أمريكا يذيع أغنية بنت الجيران المصرية لحسن شاكوش وعمر كمال وقامت أحد الموجودات بالرقص عليها.

وعلقت عليها ريهام سعيد قائلة: "بنت الجيران فى أمريكا يا أستاذ هانى ".

نجيب ساويرس

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء وعدم إعطائه تصاريح من النقابة مرة أخرى.

وكتب نجيب ساويرس قائلا "‏بنت الجيران ... مزعلاكم فى ايه ؟ دى حتى دمها خفيف و ضحكتها شربات ....و بام بام برضه مالها و احنا رايحين نسهر ....شكلها غيرة و مريسة و فذلكة و تحكم .. احنا الجمهور احرار نسمع اللى نحبه !".



النجوم يرقصون على أنغام بنت الجيران





نوال الزغبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فيديو للفنانة اللبنانية نوال الزغبي وهي تتفاعل وترقص على أنغام مهرجان أغنية "بنت الجيران" خلال ظهورها في برنامج "منا وجر".

واشتعلت الأجواء في استديو قناة MTV اللبنانية بمجرد بث الأغنية على الهواء مباشرة.

وقالت نوال الزغبي، خلال حلولها ضيفة على برنامج "منا وجر"، الذي يقدمه "بيار رباط" ويعرض عبر قناة "MTV"، إنها طُلِّقت رسميا منذ 3 أشهر، من والد أبنائها إيلي ديب.





منى الشاذلي





أبهرت الفنانة غادة رجب، وزوجها عبد الله حسن، جمهور برنامج "معكم منى الشاذلي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، وذلك أثناء أدائهما أغنية بنت الجيران.

وتفاعل جمهور البرنامج معهم وقاموا بالتصفيق لهم، وقامت الإعلامية منى الشاذلى بالرقص على موسيقى الأغنية.

وقالت منى الشاذلى، إن الأداء مميز، وصوتكما مميز للغاية، وقامت غادة رجب وزوجها عبدالله بغناء أكثر من أغنية.

وتحدث العروسان خلال اللقاء عن كواليس زواجهما، وكيف بدأت قصة حبهما.





رانيا يوسف





نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو لها عبر صفحتها على "تويتر" وهي ترقص على أغنية " بنت الجيران" لـ حسن شاكوش وعمر كمال الممنوعين عن الغناء بقرار من نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر.



وكان قد أصدر الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية مساء الأحد الماضي قرارا بمنع مطربى المهرجانات من الغناء، محذرا في بيان من التعامل مع مطربى المهرجانات.



إيمان العاصي





نشرت الفنانة إيمان العاصي مقطع فيديو لها ترقص فيه على أغنية "بنت الجيران" عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وكتبت إيمان العاصي على الفيديو قائلة: "سكر محلي محطوط علي كريمة".





حسن شاكوش يكشف مفاجأة عن مهرجان بنت الجيران



